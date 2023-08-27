В Уфе на трамвайных путях перевернулся ВАЗ-2199: пострадали три человека

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня утром, 27 августа, в Уфе на улице Вологодской перевернулся ВАЗ-2199. Пострадал сам водитель и две пассажирки, девушки 17 и 19 лет.

По данным ГИБДД по Башкирии, предварительно в восьмом часу утра, 17-летний парень за рулем ВАЗ-2199 допустил опрокидывание автомобиля. «Девяносто девятая» перевернулась прямо на трамвайных путях на улице Вологодская. В результате аварии пострадали три человека: сам водитель и его пассажирки, девушки 17 и 19 лет.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, парень находился за рулем в состоянии опьянения и не имел водительских прав и других документов. При освидетельствовании прибор показал у него 0,349 мг/л спирта на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении молодого водителя составлены протоколы об административном правонарушении, начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.