Жители Башкирии за стуки отдали мошенникам почти 15 млн рублей

Жители Башкирии попались на удочку дистанционных мошенников и отдали им за сутки 15 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего за сутки жители Башкирии отдали мошенникам почти 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД по Башкирии, за прошедшие сутки жители республики отдали аферистам почти 15 млн рублей. В полиции вновь напоминают о самых распространенных схемах мошенничества.

Так, жительница города Октябрьского целую неделю общалась с аферистами, которые убедили ее «инвестировать». В результате женщина потеряла больше миллиона рублей. Мошенники «сорили» цитатами из популярных книг об инвестировании и таким образом убедили горожанку перечислить деньги на «специальный» счет.

- Непонятные слова и знакомые фразы убеждают ничего не подозревающих людей в надежности их собеседника, - поясняют в МВД по Башкирии.

Когда жительница Октябрьского решила снять деньги с «инвестиционного» счета, мошенники перестали выходить на связь.

Еще один случай произошел с 66-летней уфимкой. Она поверила злоумышленникам и перевела им более двух миллионов рублей, оформив при этом три кредита.

- Злоумышленники обманывали пенсионерку в течении нескольких дней. Все деньги отправляла через банкоматы, на указанные по телефону счета. Женщина больше 20 раз отправляла деньги через различные банкоматы, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В полиции предупреждают: не переводите деньги незнакомым людям. Будьте бдительны в социальных сетях и помните: служба безопасности банка никогда не звонит клиентам.

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