Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил родному Нефтекамску на юбилей новые урны

Фото: t.me/ratmirmavliev

В минувшую субботу, 26 августа, башкирский город Нефтекамск отметил 60-летний юбилей. С днем города горожан поздравил и нынешний мэр Уфы, ранее возглавлявший местную администрацию Ратмир Мавлиев. Он сам, как известно, является уроженцем Нефтекамска.

В своих социальных сетях сити-менеджер Уфы поздравил Нефтекамск с юбилеем и пожелал городу процветания и развития. Ратмир Мавлиев заявил, что в рамках проекта «Атайсал» подарил родному городу новые скамейки, урны и качели. Их установили на Комсомольском проспекте.

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