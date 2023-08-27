В Киндерлинской пещере в Башкирии заблудилась группа туристов

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Поздним вечером в субботу, 26 августа, в службу спасения поступил звонок от туристов из Гафурийского района Башкирии. Звонившие сообщили, что в Киндерлинской пещере, что около села Имендяшево, пропали пять человек.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, около 18:30 часов семь человек зашли в пещеру, а вышли обратно только двое. По их словам, группа из пяти человек углубилась дальше в пещеру и перестали выходить на связь. Их товарищи полтора часа пытались связаться с ними, но безуспешно.

К счастью, вмешательства спасателей не потребовалось – группа пропавших сама выбралась наружу. Как подчеркнули в госкомитете Башкирии по ЧС, в медицинской помощи они не нуждались.

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