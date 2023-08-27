Уфимская мэрия продала бывшую усадьбу Рябинина за 9,5 млн рублей

Фото: Эльза Маулимшина

25 августа 2023 года были подведены итоги аукциона, на котором уфимская мэрия выставила на продажу здание усадьбы Рябинина. Памятник архитектуры расположен на улице Гоголя, 24.

По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа», победителем торгов стала фирма-застройщик «Уралрегионстрой». Компания была единственным участником аукциона, с ней будет заключен контракт по начальной стоимости лота – 9,5 млн рублей.

Усадьба Рябинина представляет собой трехэтажное здание, где один из этаже подземный. Построен дом был в 1917 году и признан объектом культурного наследия. По условиям контракта с мэрией Уфы, новый владелец здания и земельного участка под ним обязан содержать его в надлежащем состоянии.

Ремонтировать или реставрировать памятник архитектуры победитель торгов не обязан.

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