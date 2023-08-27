В Башкирии на дорогах пройдут масштабные рейды ГИБДД

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 27 августа, в Башкирии сотрудники ГИБДД продолжат масштабные рейды на дорогах.

Как заявил в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, всего за выходные на дороги республики выйдут 25 дополнительных экипажей ДПС. Они будут патрулировать дорожную обстановку на самых оживленных участках.

В ходе массовых проверок водителей сотрудники дорожной полиции будут обращать особое внимание на участки, где чаще всего случаются ДТП. Инспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе, связанные с управлением транспортом в состоянии опьянения и будут ловить лишенных водительских прав.

Массовые проверки водителей будут проходить до конца выходных.

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