В семье главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова родился сын

Фото: vk.com/hcsalavat
Накануне в семье главного тренера уфимского «Салавата Юлаева» родился сын. Для Виктора Козлова и его супруги Натальи — это третий ребенок. Семейная пара уже воспитывает сына и дочь.
«Салават Юлаев» в своих клубных социальных сетях поздравил Виктора Козлова и его супругу с рождением сына.
- Поздравляем семью Козловых с большим событием и желаем им семейного благополучия! – говорится в сообщении от имени ХК «Салават Юлаев».
По данным телеканала «Матч ТВ» ребенок родился 23 августа в одной из клиник штата Флорида в США.
48-летний Виктор Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В качестве игрока он впервые взял этот трофей в составе уфимского «Салавата Юлаева» в 2011 году. В 2016 году Козлов стал обладателем Кубка Гагарина как тренер-ассистент магнитогорского «Металлурга».
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