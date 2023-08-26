На улице Мустая Карима с 4 сентября сделают двустороннее движение

На улице Мустая Карима сделают двустороннее движение

В Уфе на улице Мустая Карима ввели новые правила движения. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты столицы По предоставленным данным, с 4 сентября на проезжей части сделают двустороннее движение.

Уточняется, что такое решение принято в связи «с многочисленными обращениями граждан». Вопрос рассмотрели на межведомственной комиссии и получили положительный вердикт.

В настоящий момент уже нанесена соответствующая разметка, поставлены дорожные знаки.

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