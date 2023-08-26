Синоптики спрогнозировали в начале недели в Башкирии пасмурную погоду

В Башкирии в последнюю неделю августа пообещали дождливую погоду

По данным Башгидрометцентра, в Башкирии 27, 28 и 29 августа пообещали неблагоприятную погоду. Метеорологи спрогнозировали дожди и пасмурную погоду. Температура воздуха максимально повысится до +16°.

В воскресенье, 27 августа ожидают дожди и порывистый ветер. Этой ночью температура воздуха упадет до +3,+8°, днем +11,+16°.

В понедельник, 28 августа, ожидают также порывистый ветер и дожди. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +9,+14°.

Во вторник, 29 августа, погода не изменится. Ветер пообещали умеренный, но местами порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +9,+14°.

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