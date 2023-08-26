В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО рядового Алексея Кокотова

Фото с похорон Алексея Кокотова предоставил глава Калтасинского района Башкирии

Глава Калтасинского района Забир Габдуллин сообщил сегодня, 26 августа, на своей странице социальных сетей о гибели в СВО местного жителя. По его словам, в последний путь проводили уроженца Ясной Поляны рядового Алексея Кокотова.

– С огромной скорбью мы простились сегодня с участником специальной военной операции рядовым Кокотовым Алексеем Евгеньевичем из Ясной Поляны, – написал Габдуллин.

Руководитель администрации района выразил искренние соболезнования семье и близким Алексея, отметив, что память о его мужества останется в сердцах местных жителей.

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