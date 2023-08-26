После падения из окна в больницу госпитализировали двухлетнего ребенка из Уфы

В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок

В Управлении гражданской защиты сообщили, что в Уфе из окна третьего этажа выпал ребенок. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Софьи Перовской сегодня, 26 августа, около 16:00.

На место случившегося, к дому № 25/1, подъехали экстренные службы и бригада скорой помощи. Травмированного ребенка приняли решение госпитализировать. В настоящий момент идет расследование причин ЧП.

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