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НовостиПроисшествия26 августа 2023 13:03

После падения из окна в больницу госпитализировали двухлетнего ребенка из Уфы

Маленький уфимец выпал из окна третьего этажа.
Источник:kp.ru
В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок

В Уфе из окна выпал двухлетний ребенок

В Управлении гражданской защиты сообщили, что в Уфе из окна третьего этажа выпал ребенок. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Софьи Перовской сегодня, 26 августа, около 16:00.

На место случившегося, к дому № 25/1, подъехали экстренные службы и бригада скорой помощи. Травмированного ребенка приняли решение госпитализировать. В настоящий момент идет расследование причин ЧП.

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