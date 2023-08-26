В Башкирии пообещали в последний выходной день августа дожди

В воскресенье, 27 августа, пообещали дождливую погоду

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 27 августа, воскресенье. По предоставленным данным, в республике ожидается дождливая погода.

Метеорологи сообщили, что осадки будут кратковременными, ветер придет в целом умеренный, но местами порывистый.

Что касается температуры воздуха, то она составит ночью +3,+8°, днем +11,+16°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.