В Уфе проходит фестиваль уличных театров «Айда Фест»

Фото администрации Уфы

Пресс-служба уфимской администрации сообщила, что в столице Башкирии с 25 по 27 августа проходит фестиваль уличных театров «Айда Фест». По предоставленным данным, участниками события стали более 100 артистов из Уфы, Йошкар-Олы, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Перми, Челябинска.

Сегодня, 26 августа, по данным муниципалитета, в 13:00 начнутся карнавальное шествия от улицы Ленина до «Арт-КВАДРАТА».

27 августа ожидается выступление хедлайнера «Айда Феста – театра Vokrug из Санкт-Петербурга, после ожидается официальное закрытие.

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