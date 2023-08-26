В районе Башкирии двое мужчин жестоко расправились со своим знакомым

Фото с места убийства в Дуванском районе от СК Башкирии

В Дуванском районе 44-летнему и 34-летнему мужчинам предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

По предоставленным данным, 21 августа 2023 года фигуранты уголовного дела распивали алкоголь у своей знакомой, когда она сообщила, что ее бывший сожитель избивал ее.

Обвиняемые решили заступиться за свою подругу и поехали к обидчику. Там они начали избивать его руками и ногами, а после вместе покинули место преступления. Утром тело нашла новая сожительница пострадавшего, сообщив об этом в полицию.

Личности мужчин удалось вскоре установить, они были задержаны и сознались в содеянном. В настоящее время с ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.