«Относимся с пониманием»: в ХК «Салават Юлаев» прокомментировали допинговый скандал в «Толпаре»

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о ситуации с допингом в молодежной команде «Толпар». Фото: hcsalavat.ru

Хоккеисты молодежной команды «Толпар» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял принимать их допинг насильственным образом. Заявление спортсменов прокомментировали в ХК «Салават Юлаев», в структуру которого входит «Толпар». Как сообщает пресс-служба, факт обнаружения допинга в крови хоккеистов расследует следственный комитет, а клуб никогда не отрицал произошедшего.

- Что касается обвинения тренера по ОФП, то, на сколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием, - говорится в заявлении.

В клубе также сообщили, что такую тактику защиты предлагали юристы «Салавата Юлаева»: обвинить кого-либо из обслуживающего персонала. Однако такую линию обороны ХК придерживаться не стал из-за репутационных рисков и потенциального ущерба.

- Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации. Если бы положение дел было таким, как его пытаются представить инициаторы вброса, то о фактах употребления допинга стало бы известно общественности и без результатов тестов РУСАДА, - заключили в пресс-службе.

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