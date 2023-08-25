Уфимский парк им. М. Гафури получил одобрение на благоустройство

По проекту на площади и в парке должны поменять освещение и водопровод

В Уфе намерены благоустроить парк Гафури и площадь на Горсовете. Соответствующее разрешение на работы выдала Госэкспертиза. На территории, планируемой к обновлению, располагаются объекты культурного наследия – памятник Ленину, здания Госцирка и Русдрамтеатра.

- Предусмотренные проектом благоустроительные работы не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения указанных строений, - говорится в акте.

Проект предполагает установку нового освещения как на площади, так и в парке, а также замену водопровода. На входе в парк будет изменена арка, созданы два амфитеатра и установлены навесы с качелями и другими зонами отдыха. Также территорию планируется озеленить и установить там малые архитектурные формы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.