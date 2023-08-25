В Башкирии простились с погибшим в СВО бывшим полицейским Петром Кисляковым

фото: администрация города Октябрьского

В башкирском городе Октябрьском состоялась церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции гвардии ефрейтором Петром Кисляковым. Об этом сообщила местная администрация.

Кисляков родился в Оренбурге, но вырос и отучился именно в Октябрьском. В 1990 году он окончил 13-ю школу, после чего поступил в профессиональном лицее №56, который окончил с отличием. После этого два года проходил срочную службу на границе с Туркменией. Вернувшись на родину, мужчина работал в городском отделе внутренних дел: сначала в патрульно-постовой службе, а затем – в отряде ОМОН. В составе спецподразделения он выполнял боевые задачи на Северном Кавказе.

– С 1997 года жил и работал в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа, окончил Тюменский государственный университет, служил в органах внутренних дел, с 2010 года пенсионер МВД. Работал в Единой дежурно-диспетчерской службе, – рассказали в муниципалитете.

В июле текущего года Петр Кисляков подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Там он служил в должности зама командира боевой машины – наводчика-оператора войсковой части. Погиб мужчина 8 августа при выполнении боевой задачи. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с Кисляковым состоялось в минувшую среду, 23 августа. Церемония прошла у мемориала воинам, погибшим при исполнении воинского долга.