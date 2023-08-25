Движение на улице Колгуевской в Уфе возобновится 31 августа

Ограничения на Колгуевской вводили из-за строительства водовода в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Стало известно, когда откроется для движения транспорта Колгуевская улица в Уфе. Как рассказал мэр города Ратмир Мавлиев в своем ТГ-канале, автомобили смогут проехать по новому асфальту уже 31 августа.

На сегодняшний день на участке дороги заканчивается укладка асфальта.

Напомним, ограничения были введены 22 мая. Из-за строительства водовода в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на три месяца было запрещено движение авто.

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