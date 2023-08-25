Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Башкирии до 8 сентября

Жителям республики напоминают, что в этот период нельзя разводить костры в лесу или на торфяниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом напоминает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС. По информации ведомства, в некоторых районах Башкирии высокий класс пожароопасности сохранится до 8 сентября.

Всего с 31 марта в регионе отмечен 151 лесной пожар, 59 из которых возникли из-за человеческого фактора. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 3389,4 га.

Жителей Башкирии просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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