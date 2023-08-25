В Уфе пройдут двухдневные сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 26–27 августа пройдут традиционные ярмарки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Уфе в эти выходные - 26 и 27 августа - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уфимцы и гости башкирской столицы смогут купить качественную фермерскую продукцию, мясо, овощи и фрукты. Также горожанам пасечники предложат мед.

В субботу, 26 августа, посетителей ждут на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на площади им. С. Орджоникидзе, а также перед дворцами спорта и молодежи. В воскресенье мед будет доступен на площадях у обоих дворцов.

Время работы ярмарок — с 11.00 до 16.00.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.