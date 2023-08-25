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НовостиОбщество25 августа 2023 14:00

В Уфе пройдут двухдневные сельскохозяйственные ярмарки

Уфимцев приглашают на традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе 26–27 августа пройдут традиционные ярмарки

В Уфе 26–27 августа пройдут традиционные ярмарки

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Уфе в эти выходные - 26 и 27 августа - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уфимцы и гости башкирской столицы смогут купить качественную фермерскую продукцию, мясо, овощи и фрукты. Также горожанам пасечники предложат мед.

В субботу, 26 августа, посетителей ждут на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на площади им. С. Орджоникидзе, а также перед дворцами спорта и молодежи. В воскресенье мед будет доступен на площадях у обоих дворцов.

Время работы ярмарок — с 11.00 до 16.00.

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