Дожди и заморозки: стало известно, какой будет последняя суббота августа в Башкирии

Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных восточных районах ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какая погода будет в субботу, 26 августа, в Башкирии. Последняя суббота августа выдастся по-настоящему осенней: с минусовой температурой и осадками на севере республики. На востоке Башкирии прогнозируются ночные заморозки.

- Завтра, 26 августа, погода будет без существенных осадков, днем по северу небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +13,+18 градусов, - предоставили свой прогноз региональные метеорологи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.