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НовостиОбщество25 августа 2023 12:56

Дожди и заморозки: стало известно, какой будет последняя суббота августа в Башкирии

В Башкирии ожидаются заморозки и дожди
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных восточных районах ожидаются заморозки

Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных восточных районах ожидаются заморозки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какая погода будет в субботу, 26 августа, в Башкирии. Последняя суббота августа выдастся по-настоящему осенней: с минусовой температурой и осадками на севере республики. На востоке Башкирии прогнозируются ночные заморозки.

- Завтра, 26 августа, погода будет без существенных осадков, днем по северу небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +13,+18 градусов, - предоставили свой прогноз региональные метеорологи.

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