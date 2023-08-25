Десятки килограммов мяса и муки и мешки картошки: в Башкирии испекли зур бэлеш весом 140 кг

Хозяюшкам понадобилось 15 кг муки, 40 кг картофеля и 20 кг мяса.. Фото:Ильнур Игдиев/vk.com

В Буздякском районе Башкирии местные жители испекли огромный зур бэлеш. Блюдо татарской и башкирской кухней достигло 140 кг. На его изготовление повара потратили 15 кг муки, 40 кг картофеля и 20 кг мяса. Об этом рассказал глава района Ильнур Игдиев.

Испекли бэлеш на гигантской сковороде диаметром 1,5 метра. Ее изготовили специально на заказ для праздника «БэлешФест-2023». Готовился же мясной пирог в печи, которую выложили накануне фестиваля местные умельцы.

- Фестиваль «БэлешФест-2023» объединил представителей разных национальностей. Здесь можно было встретить артистов в русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском, мордовском, удмуртском костюмах и отведать приготовленные ими блюда национальной кухни, - написал руководитель районной администрации.

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