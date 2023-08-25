В Оренбурге с крупной партией марихуаны задержан 33-летний уфимец

Задержанный приехал из башкирской столицы специально для того, чтобы сбыть товар. Фото: МВД по РБ

В Оренбурге с крупной партией наркотиков попался 33-летний житель Уфы. Мужчина приехал в соседний регион с четкой целью продать товар. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Оренбургской области.

Известно, что полицейский выследили уфимца в рамках операции «Мак». Молодой человек был задержан с 14 с неизвестным веществом, а еще 15 свертков наркотиков были найдены в квартире, которую мужчина арендовал на время. Часть обследованных веществ показала, что в свертках находился именно «каннабис» (марихуана). Со слов подозреваемого, он успел сбыть 16 свертков.

За плечами уфимца уже была судимость. Теперь же за покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в крупном размере ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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