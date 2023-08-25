В Башкирии осудили банду, из-за которой пострадали 16 человек

В Нефтекамске суд вынес приговор в отношении участников преступной группы, торговавших похищенными автомобилями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекамске на скамье подсудимых оказались четверо мужчин, обвиняемых в торговле похищенными автомобилями. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, жертвами банды стали 16 человек, а нанесенный ущерб оценивается в 31 млн рублей.

Установлено, что члены преступной группировки изменяли номера краденных машин, вносили в документы данные несуществующих собственников и продавали людям по привлекательной цене, вводя их в заблуждение относительно законности приобретения и легальности авто.

Также известно, что двое членов банды вымогали три миллиона рублей у своего знакомого за земельный участок. В 2017 году мужчину избил один из осужденных.

Свою вину подсудимые не признали. Суд, ознакомившись с материалами дела, назначил троим наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, их взяли под стражу в зале суда.

Четвертый член банды получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также суд удовлетворил исковые требования о возмещении причиненного ущерба.

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