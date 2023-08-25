В Уфе продолжается строительство новых тротуаров и ремонт старых

По словам мэра, ведутся также работы по строительству новых тротуаров, где их никогда не было. Фото: мэрия Уфы

В Уфе продолжается ремонт тротуаров. Фото измененных улочек города опубликовал в своем ТГ-канале мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

По его словам, ремонтники обновляют не только старые тротуары, но и занимаются строительством новых.

- Мы продолжаем приводить в порядок тротуары. А также строить новые, где их никогда не было, - написал сити-менеджер.

Напомним, что в 2023 году власти Уфы намерены отремонтировать и обустроить пешеходные тротуары на 158 участках города общей протяжённостью более 70 км.

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