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НовостиОбщество25 августа 2023 10:59

Температура воздуха в Башкирии опустится до -2 градусов

В Башкирии снова ожидаются ночные заморозки до -2 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии резко похолодает. О значительном снижении температуры жителей республики предупреждает МЧС.

По информации ведомства, 26 августа ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Грядущие заморозки представляют угрозы для растений и урожая жителей Башкирии. Особенно неблагоприятная обстановка будет складывать на востоке региона.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие, - напомнили в МЧС.

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