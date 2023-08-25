Температура воздуха в Башкирии опустится до -2 градусов

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии резко похолодает. О значительном снижении температуры жителей республики предупреждает МЧС.

По информации ведомства, 26 августа ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Грядущие заморозки представляют угрозы для растений и урожая жителей Башкирии. Особенно неблагоприятная обстановка будет складывать на востоке региона.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие, - напомнили в МЧС.

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