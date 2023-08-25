Грабители вынесли из уфимского магазина технику Apple и деньги на сумму в три млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе грабители украли из магазина технику Apple и большую сумму денег. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Инцидент случился в минувший вторник, 22 августа. Неизвестные проникли в магазин на улице Карла Маркса. Грабители похитили два металлических сейфа, в которых находились были сотовые телефоны и деньги. Ущерб от действий злоумышленников составил около трех миллионов рублей.

В настоящее время полиция опрашивает очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения и принимает меры к розыску злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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