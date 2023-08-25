В Башкирии построят сеть пекарен за 7,5 млн рублей

Фото: pravitelstvorb.ru

Компания «ВКУСМИКС», которую Минэкономразвития России включило в реестр резидентов территории опережающего развития «Белебей», планирует инвестировать более 7,5 миллионов рублей производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также их реализацию населению. Об этом рассказала пресс-служба правительства Башкирии.

Проект рассчитывают реализовать в течение 2023-2025 годов. В его рамках будет создано 20 рабочих мест. Годовая проектная мощность производства должна будет составить порядка 1,2 миллиона штук, на такие показатели предприятие планирует выйти уже в следующем году.

Для создания сети пекарен планируется приобрести комплекс производственного оборудования. В будущем «ВКУСМИКС» планирует расширить производство, организовав выпуск более разнообразные номенклатуры изделий.

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