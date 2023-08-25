В ДТП с ВАЗ-2114 в уфимской Черниковке разбился мотоциклист

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 24 августа, в уфимском микрорайоне Черниковке разбился мотоциклист. Подробности случившегося рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Комарова. 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 во время поворота врезался в мотоцикл Honda NC. 44-летний водитель двухколесного транспортного получил множество травм, его госпитализировали.

По факту аварии было начато административное расследование.

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