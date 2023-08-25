На шоссе в Башкирии загорелся грузовик с дровами

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера вечером, 24 августа, в Белорецком районе Башкирии загорелся грузовик с дровами. Подробности происшествия рассказал пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на 145 километре дороги Уфа-Белорецк недалеко от деревни Ревень. На место происшествия были направлены сотрудники пожарной части села Инзер и других экстренных служб. По прибытию специалисты обнаружили полыхающий прицеп с дровами.

Пожарным удалось ликвидировать горения, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали водителей в Госкомитете республики по ЧС.

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