В уфимской Зеленой роще под колеса иномарки попали двое мужчин

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 24 августа, в уфимском микрорайоне Зеленая роща под колеса иномарки попали двое мужчин. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Степана Кувыкина напротив дома №11. 28-летний водитель за рулем Nissan X-Trail, выезжая со двора, наехал на двух мужчин 44 и 49 лет, которые переходили дорогу в неустановленном для этого месте. В результате произошедшего пешеходы получили различные травмы, их доставили в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту аварии было начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.