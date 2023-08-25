Жителей Учалинского района осудят за жестокое убийство дальнобойщика из Челябинской области

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Учалинского района, обвиняемых в убийстве приятеля-дальнобойщика с особой жестокостью. Об этом рассказа пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, вечером 29 сентября прошлого года потерпевший оставил свой грузовик на автостоянке и встретился с товарищами. Компания из четырех человек распивала алкоголь, а потом трое из них пошли в сауну. По дороге обратно между потерпевшим и обвиняемыми случилась ссора, которая привела к тому, что злоумышленники вывезли мужчину в лес, избили его руками, ногами, балонным ключом и бревном, а также несколько раз ударили ножом. После этого дальнобойщика привязали буксировочным тросом к автомобилю и оттащили в поле, где нанесли уже смертельное ранение ножом. На следующий день злоумышленники вернулись на место преступления с лопатами и закопали жертву.

Во время допросов обвиняемые пытались перекладывать ответственность друг на друга. Однако, после проведения очных ставок, проверок показаний на месте и исследований удалось установить причастность обоих к убийству.

– Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, – заявили в прокуратуре.

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