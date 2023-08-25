Хабиров выделил без торгов участок под застройку на улице Пархоменко в Уфе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился без проведения торгов предоставить земельный участок под высотную застройку в Советском районе Уфы. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики.

Участок на улице Пархоменко, 133 площадью 5523 квадратных метра предоставили в аренду специализированному застройщику «Оникс». Ранее контора взяла на себя обязательство завершить строительство проблемных объектов в поселке Цветы Башкирии.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии было поручено обеспечить заключение с застройщиком договора аренды земельного участка.

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