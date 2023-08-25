Мужчина и женщина сгорели заживо в деревне Староянбаево

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 24 августа, в Балтачевском районе Башкирии в пожаре погибли два человека. О трагедии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Происшествие случилось на улице Мира в деревне Староянбаево. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, добровольные пожарные команды Староянбаевского и Кунтугушевского сельсоветов, а также инструктор профилактики Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Всего к пожару было привлечено 29 человек и 11 единиц техники.

По прибытии пожарные обнаружили полыхающие бревенчатый дом, баню и два сарая. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены погибшие женщина и мужчина 57 и 63 лет.

Причины пожара и обстоятельства случившегося устанавливают следственного-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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