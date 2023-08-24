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НовостиОбщество24 августа 2023 16:30

Три туристки в Башкирии пропали во время спуска с горы Кирель

В Белорецком районе три женщины заблудились в лесу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Три женщины заблудились в лесу Белорецкого района: на помощь прибыли спасатели

Три женщины заблудились в лесу Белорецкого района: на помощь прибыли спасатели

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Белорецком районе Башкирии пропали три женщины 33, 30 и 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.

Известно, что туристки спускались с горы Кируль и заплутали в лесу. На помощь пропавшим выехали спасатели.

Женщины вывели из леса при помощи сигнальной громкоговорящей установки на дорогу Белорецк - Отнурок. Известно, что до дома туристки доехали самостоятельно.

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