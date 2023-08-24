В Башкирии 35-летняя туристка погибла под лопастями моторной лодки

Плавательное средство наехало на женщину во время швартования. Фото: СУ СКР по Башкирии

На Павловском водохранилище трагически погибла 35-летняя женщина. Туристка попала под лопасти моторной лодки и получила смертельные травмы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла 19 августа. Молодая жительница Башкирии купалась в водоеме, когда на нее наехала лодка. Винт транспорта сильно травмировал туристку. Ее успели госпитализировать, но врачи, как выяснилось, оказались бессильны: она погибла.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин преступления. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, - уточнили в СК.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению указанного происшествия, и приняты меры по недопущению таких фактов впредь, заключили в ведомстве.

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