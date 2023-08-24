Трасса Уфа — Инзер — Белорецк будет отремонтирована до октября

На стадии завершения устройство щебеночного основания дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда завершится ремонт дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Как сообщает региональный минтранс, работы намерены закончить в октябре этого года. По состоянию на 24 августа, из 29 км трассы отремонтировано уже 16,6 км.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день на участке в более километра специалисты выполнили устройство примыкающей третьей полосы и закончили отсыпку дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси.

Рабочие уже заканчивают устройство щебеночного основания дороги и в сентябре приступят к укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также они намерены установить барьерные ограждения и нанести горизонтальную разметку.

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