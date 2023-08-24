Движение по Шакшинскому мосту в Уфе приостановят из-за ремонта

В период работ в ночь с 27 на 28 августа здесь полностью перекроют движение автомобилей

В ночь с 27 на 28 августа будет приостановлено движение транспорта на Шакшинском мосту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

- Технологическое окно будет организовано на время демонтажа пролетного строения, - уточнили в мэрии.

Движение транспорта с с 00.00 до 00.30, с 1.00 до 1.30, 2.00 до 2.30 и с 3.00 до 3.30 будет полностью остановлено.

На время действия ограничений будет работать речной паром на переправе «Князево» для машин полиции, МЧС, пожарных, скорой помощи и аварийных служб.

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