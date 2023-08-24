Готовность Зининского путепровода в Уфе составляет 98%

Зининский путепровод на 98% готов к запуску движения. Фото: администрация Уфы

Стало известно, когда будет запущено движение по путепроводу в Зинино. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, на сегодняшний день объект готов на 98%. Первые автомобилисты по путепроводу смогут проехать уже в начале сентября.

Известно, что рабочим осталось установить гранитный бордюр общей протяженностью 5 км. Кроме того, продолжается укладка асфальтобетона на участках сопряжения нового дорожного полотна с прежним. Последним штрихом перед запуском путепровода станут установка дорожных знаков и подготовка проезжей части к нанесению разметки.

- Словом, вышли на финишную прямую. Ждите пост о запуске путепровода, друзья, - написал глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

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