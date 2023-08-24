Из-за крупных фестивалей в Уфе перекроют ряд центральных улиц города

В связи с проведением крупных мероприятий в Уфе закроют несколько участков центральных улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уфа в ближайшие дни станет хозяйкой сразу нескольких крупных фестивалей, которые изменят схем движения транспорта. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, 26, 27 и 29 августа будут перекрыты центральные улицы.

Так, 26 августа в столице Башкирии пройдет фестиваль уличных театров «Айда Фест». Из-за грандиозного карнавального шествия ул. Ленина (от ул. Коммунистической до ул. Краснодонской), ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Мустая Карима), ул. Мустая Карима (от дома №8 до ул. Коммунистической) с восьми утра до трех часов дня будет недоступно для автомобилистов.

В ближайшие дни в Уфе пройдет несколько крупных мероприятий

Также с восьми утра до часу дня и с двух часов дня и до полуночи будет действовать ограничение движения на ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина), ул. Советская (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции).

Практически весь день - с 14:00 до 23:59 27 августа - из-за финала и гала-концерт II всероссийского открытого конкурса «Время героев» будут перекрыты те же улицы, что названы выше.

Такие же ограничения в первой половине дня - с восьми утра до часу дня - будут действовать 29 августа. Они связаны с празднованием 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы полиции.

Уфимцев и гостей города просят проявить понимание и планировать маршрут заранее.

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