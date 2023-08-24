Агарагим Кагиргаджиев назначен заместителем главы Уфы

В уфимской администрации произошли кадровые изменения. Как рассказали в пресс-службе мэрии, кресло заместителя главы столицы Башкирии занял Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиевич. В его обязанности будет входить курирование вопросов экономики, промышленности и предпринимательства.

Известно, что 52-летний Агарагим Кагиргаджиев родился в Махачкале. Имеет диплом Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Философия». С июня 2022 года возглавлял контрольно-ревизионное управление администрации Уфы.

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