Стало известно состояние спасенного на трассе в Башкирии медвежонка

Медвежонок стал активнее, с удовольствием ест приготовленную ему овсяную кашу. Фото сотрудников Зилаирской райветстанции

Ветеринары Зилаирской райветстанции рассказали, в каком сейчас состоянии спасенный медвежонок Мишка. По словам специалистов, животное пошло на поправку и показывает отличный аппетит.

Напомним, зверя сбил на трассе в Башкирии неизвестный. В плачевном состоянии животное нашел местный житель, который вызывал на помощь ветеринаров. Сотрудники станции откачали медведя и стали заботятся о нем.

Сейчас Мишка чувствует себя лучше, его ушибы заживают. Животное очень любит овсянку, яблоки и молоко. Известно, что зверю нет и года, поэтому сам еду добыть он не в состоянии. Все это время, пока он не поправится и не научится себя обслуживать, вопрос о возвращении в естественную среду обитания не стоит, говорят ветеринары.

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