Лишившийся кистей обеих рук школьник из Башкирии выиграл соревнования по бегу

Ильназ Давлетов, лишившийся обеих кистей рук после удара током, занял первое место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Фото: Зульфия Давлетова/vk.com

В Челябинске в эти дни проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителем забега на 100 метров стал Ильназ Давлетов, лишившийся обеих кистей рук после удара током. О победе сына рассказала его мама Зульфия в социальных сетях.

- Первые соревнования в составе сборной республики. И сразу первое место. Молодец, улым!- Поделилась радостью она.

Ильназ на достигнутом останавливаться не собирается и попробует свои силы и на больших дистанциях - 200 и 400 метров.

Напомним, трагедия произошла с Ильназом летом 2021 года. Мальчик с друзьями играл в футбол на улице. В какой-то момент мяч улетел за трансформаторный щит и школьник решил его достать, однако получил сильный удар током. Конечности мальчика сгорели и спасти их не удалось.

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