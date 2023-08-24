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НовостиОбщество24 августа 2023 12:29

Лишившийся кистей обеих рук школьник из Башкирии выиграл соревнования по бегу

Потерявший кисти обеих рук Ильназ Давлетов из Башкирии победил на всероссийских соревнованиях
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ильназ Давлетов, лишившийся обеих кистей рук после удара током, занял первое место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Фото: Зульфия Давлетова/vk.com

Ильназ Давлетов, лишившийся обеих кистей рук после удара током, занял первое место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Фото: Зульфия Давлетова/vk.com

В Челябинске в эти дни проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителем забега на 100 метров стал Ильназ Давлетов, лишившийся обеих кистей рук после удара током. О победе сына рассказала его мама Зульфия в социальных сетях.

- Первые соревнования в составе сборной республики. И сразу первое место. Молодец, улым!- Поделилась радостью она.

Ильназ на достигнутом останавливаться не собирается и попробует свои силы и на больших дистанциях - 200 и 400 метров.

Напомним, трагедия произошла с Ильназом летом 2021 года. Мальчик с друзьями играл в футбол на улице. В какой-то момент мяч улетел за трансформаторный щит и школьник решил его достать, однако получил сильный удар током. Конечности мальчика сгорели и спасти их не удалось.

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