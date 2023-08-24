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НовостиОбщество24 августа 2023 12:00

В Башкирии намерены открыть 26 новых стоматологических кабинетов в школах

В школах Башкирии появится еще 26 стоматологических кабинетов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В текущем году специалисты стоматкабинетов осмотрели более 129 тысяч школьников

В текущем году специалисты стоматкабинетов осмотрели более 129 тысяч школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Башкирии пополнятся стоматологическими кабинетами. До конца 2023 года власти региона намерены открыть еще 26 школьных стоматологий. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Татьяна Саубанова.

По ее словам, только за этот год на стоматологическом кресле оказались более 129 тысяч школьников, а лечение получили 38 тысяч детей.

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