В Башкирии намерены открыть 26 новых стоматологических кабинетов в школах

В текущем году специалисты стоматкабинетов осмотрели более 129 тысяч школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Башкирии пополнятся стоматологическими кабинетами. До конца 2023 года власти региона намерены открыть еще 26 школьных стоматологий. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Татьяна Саубанова.

По ее словам, только за этот год на стоматологическом кресле оказались более 129 тысяч школьников, а лечение получили 38 тысяч детей.

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