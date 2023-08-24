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НовостиЭкономика24 августа 2023 11:29

Сеть фастфуда и фабрика-кухня на 1000 рабочих мест появятся в Башкирии

В Башкирии построят сеть фастфуда и фабрику-кухню
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкортостане подписали соглашение о строительстве фабрики-кухни и сети предприятий быстрого обслуживания

В Башкортостане подписали соглашение о строительстве фабрики-кухни и сети предприятий быстрого обслуживания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии появятся фабрика-кухня «Пышка» и сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка». Об этом стало известно во время Межрегионального форума бизнеса и власти «Дни ритейла в Приволжье».

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, соглашение на два милларда рублей было подписано между кабмином региона, ООО ГК «Пышка» и ООО «Региональная сеть предприятий питания».

Отмечается, что реализация проектов позволит создать более тысячи новых рабочих мест.

— Объем инвестиций по проекту сети предприятий быстрого обслуживания составит 1,2 млрд рублей. Благодаря этому будет создано до 800 рабочих мест. Общий размер инвестиций в возведение фабрики-кухни — до 700 млн рублей, планируемое количество рабочих мест — около 350, — пояснил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Глава ведомства добавил, что строительство фабрики-кухни должно завершиться через 3,5 лет.

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