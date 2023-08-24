«С женихом свел бывший парень»: 21-летняя жительница Уфы выйдет замуж в эфире федерального телеканала

21-летняя Даша из Уфы примет участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

В популярном шоу «Четыре свадьбы» покажут свадьбу 21-летней Дарьи из Уфы. Девушка и ее 24-летний жених Дмитрий сыграют свадьбу в Москве. На торжество они потратили четверть миллиона рублей. Известно, что влюбленные выбрали классическую тематику.

Любовь Даши и ее парня вспыхнула внезапно: их когда-то познакомил бывший бойфренд уфимки. Пара некоторое время скрывала свои отношения ото всех, ведь чувства буквально захлестнули.

Дарья и Дмитрий будут бороться за главный приз - крупную сумму и звание лучшей свадьбы страны - еще с тремя парами. Увидеть, какое место займет Даша, можно сегодня, 24 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница».

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