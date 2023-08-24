В Башкирии запустят производство полимерных смол за 320 млн рублей

Фото: pravitelstvorb.ru

В Башкирии компания «Аттика-Нефтекамск», которую включили в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск», инвестирует более 320 миллионов рублей в запуск производства полимерных смол. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Проект нацелен на выпуск связующих компонентов для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также для производства стройматериалов.

Власти считают, что запуск объекта позволит обеспечить республику современными смолами для различных промышленных отраслей, а также увеличить глубину переработки сырьевой базы и выпуска готовой продукции, поскольку ключевыми сырьевыми составляющими являются продукты нефтепереработки.

Инвестор планирует реализовать проект за пять лет – в течение 2023-2028 годов. Компания рассчитывает создать 48 новых рабочих мест. «Аттика-Нефтекамск» намерено запустить производство уже в следующем году, а на проектную мощность с объемами более 10 тысяч тонн в год планируется выйти в 2026 году.

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