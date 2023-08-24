Ремонт трассы Дмитриевка — Кушнаренково в Башкирии завершат в сентябре

Дорожные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда закончится ремонт участка трассы Дмитриевка — Кушнаренково. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, строительные работы намерены закончить уже в сентябре.

В ведомстве уточнили, ремонт ведется на 3,1 км дороги. Трасса соединяет два крупных населенных пункта - Старые Тукмаклы и деревню Новогумерово. В них, по оценке министерства, живут 800 человек.

— Асфальтовое покрытие было изношенным. Поэтому требовалось выполнить здесь ремонт, — пояснил министр Александр Клебанов.

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