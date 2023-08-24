В Башкирии 25 августа ожидаются грозы и заморозки до -3°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 25 августа, в Башкирии ожидаются сильные осадки и заморозки. Это следует из прогноза синоптиков.

В грядущую пятницу жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди, днем – местами гроза. Ночью будет неустойчивый ветер от нуля до пяти метров в секунду, днем – северо-западный до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +3,+8°, на востоке Башкирии – заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем – +15,+20°.

На автодорогах ночью и утром местами образуется туман, видимость составит 500 и менее метров.

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