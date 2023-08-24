Во время маневра в Дюртюлинском районе перевернулся грузовой автомобиль

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 24 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило через систему ЭРА-ГЛОНАСС. Авария случилась в Дюртюлинском районе на трассе М-7 возле перекрестка Чекмагуш-Дюртюли. Водитель FAW J6 не сумел вписаться в поворот, и машина перевернулась на бок.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На место были направлены спасатели Госкомитета республики по ЧС и сотрудники других экстренных служб.

– Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать установленные правила дорожного движения, – заявили в Госкомитете.

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